'Hipsterjihadi' Abdelaziz maakte zich schuldig aan onder meer het doen van foekie-foekie met Ans Boersma (foto), kwartjes klappen op Loveland alsook oorlogsmisdaden onder de vlag van Al-Nusra. Nu zijn die eerste twee verdenkingen naargelang je voorkeuren niet per se zo heel schokkend, nummertje drie is wel een tikkie precair - zo zou de 'Emir van Raqqa' betrokken zijn geweest bij een aanslag met 200 doden en een aanval op een bus waarbij 'een groot aantal passagiers ter plaatse werd geëxecuteerd'. Na het plegen van gruwelijkheden van dien aard is het inderdaad heerlijk rustig uitbuiken in de veilige armen van een vrijster die iedere ochtend een dampende Amsterdamse cappuccino koffie voor je baard kwakt (o ja, en een paspoort). Enfin, Aziz de Beul mocht zich zojuist weer een keertje melden bij de rechter, alwaar de afslachting van de buspassagiers maar weer eens te berde werd gebracht. De (anonieme) getuigen zijn overigens doodsbang. Gezellige bedpartner wel hoor, die Aziz!