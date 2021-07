In NRC vandaag een volstrekt onboeiend verhaal over de volstrekt onboeiende koekwaus activist terrorist Frank van der Linde, die volstrekt terecht de NCTV op zijn priep toet toet wiehoei gestoorde kokosnoot kreeg. Volidiootpatiënt Frank is al jaren van het padje en had platgespoten in een instelling moeten liggen in plaats van leeglopen in een Belgisch subsidievehikel waar je ook wijn kunt kopen. We riepen het in 2016 al, en roepen het weer. Het was Frank die een link naar zijn huisadres online zette, niet GeenStijl. Groetjes, mede namens de feiten.