Misschien je eigen geschiedenis eens leren? Toen het Wilhelmus werd geschreven had WvO een prima bang met de Spaanse koning, pas later hield hij die verantwoordelijk voor de wreedheden in Nederland. Van Duitschen bloed is ook niet heel raar, Duits is namelijk, net als Diets, een ouderwets woord voor Nederlands. Vandaar dat we in het buitenland ook nog Dutch worden genoemd. We zingen dus gewoon dat we van Nederlands bloed zijn, niks minderwaardigs aan.