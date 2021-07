Duitse boomers zijn de allerergsten.

„Nederlanders”, zegt hij, „beginnen vergaderingen vaak met de waarschuwing dat ze heel direct zijn. Maar als je ook direct terug doet, kunnen ze daar minder goed tegen. Jullie zijn beter in uitdelen dan in incasseren.”

Ja, dat is omdat jullie Rotterdam na overgave 'per ongeluk' alsnog van de kaart veegden.



"(...) aan sommige zaken in Den Haag raakte hij nooit gewend, ook niet na vijf jaar. Zoals de soms felle kritiek op de Europese Unie, met Italië als populaire kop van jut. „Vanwaar toch die obsessie met de Italianen? In Duitsland vinden we daar soms ook wel wat van, maar er is een verschil of je dat in de kroeg doet of op een politiek podium.”"



Ja, want Italië's netto koopkracht groter is dan de onze, omdat een FUCKING KWART VAN HUN ECONOMIE zwart en daarmee onbelast is. En ze met 2.451,8 ton nog altijd de op twee na grootste goudreserve ter wereld hebben. En maar janken om ons geld.

"„Voor mij als Duitser is het argument dat de EU langdurige vrede heeft gebracht nog steeds heel krachtig. Je kunt het succes van de Unie niet alleen maar afmeten aan begrotingscijfers of de hoeveelheid welvaart die zij heeft gebracht. De ontmoeting met studenten was voor mij als oldie een geweldige manier om te testen of mijn argumenten nog steeds doel treffen.”"

Dit blijft de grootste foundational myth van heel Europa. Zo vaak herhaald - o.a. door Timmermans - dat we het uiteindelijk voor waar aan zijn gaan nemen: de EU heeft langdurige vrede gebracht. Maar dat is dus niet zo. Een verslagen Duitsland sloot vrede met een moegestreden West-Europa, en iedereen was het er na twee wereldoorlogen wel over eens dat het mooi geweest was met interstatelijke oorlogsvoering op die helft van het continent. Uit dat sentiment ontstond in 1958 Europese Economische Gemeenschap, en die volstond volledig in het bestendigen van de ontstane warme vrede. De politieke- en muntunie die na het cultureel consolideren van die vrede werden opgetuigd heeft Europese landen juist sterker tegenover elkaar doen staan dan ze vanaf 1958 stonden.

"„Maar daarmee is het nog geen verkeerd argument.” Het is bovendien een gedachte die weer aan kracht gewonnen heeft, door Russische provocaties, Chinese geopolitieke ambities, het Britse vertrek uit de Europese Unie en vier voor de EU traumatische Trump-jaren."

Jawel, het is wel een verkeerd argument. En Rusland, China en de mooiste vier politieke jaren uit ons leven hebben werkelijk niets te maken met interstatelijke vrede in Europa zelf. Jankmof. Gelukkig volgende maar met pensioen.

