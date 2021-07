Mark Rutte liep als Oprah Winfrey door het rampgebied in Limburg. Jij krijgt een nieuwe auto! Jij krijgt een nieuwe auto! Jij krijgt een nieuwe auto! Het rampenfonds is geopend, alles gaat vergoed worden! Het is emotionele televisie die overloopt van barmhartigheid. Vol in de campagnemodus is er weer een nieuwe slachtoffergroep die gouden bergen wordt beloofd. Ik geloof het niet meer.

Deze overstroming wordt als een ramp weggezet, terwijl het een ontwerpfout is. 1993 en 1995 kende dezelfde overstromingen. Nederland is een rivierdelta, deze overstromingen waren een kwestie van tijd, de volgende ook. Er zijn wat rivieren verbreed, maar blijkbaar te weinig. In het kader van "never waste a good crisis" werd meteen de link gelegd met klimaatverandering.

Ik zie steeds hetzelfde patroon. Binnen de ontwikkelfase wordt door ambtenaren of wetenschappers gewaarschuwd, nieuw beleid wordt toch doorgedrukt, zodra het fout gaat zijn de politici onvindbaar en dat kan jaren duren. Pas als de publieke opinie echt druk zet, wordt er ingegrepen. Althans, zo lijkt het. Want zodra de waan van de dag voorbij is, blijft alles weer zoals het was.

Voorbeeldje: de aardbevingen in Groningen werden in 1963 voorspelt door ingenieur Meiborg, en jaarlijks krijgen we een nieuwe commissie die alles gaat oplossen door te praten met tientallen reeds bestaande vergaderclubjes. 417 miljard euro aardgasbaten, als het politiek escaleert anderhalf miljard beloven en nu moeilijk doen over 600 miljoen euro schade daadwerkelijk uitkeren.

Nog een voorbeeldje: Elk vaccin lokt een afweerreactie uit, waarna het lichaam immuniteit gaat opbouwen. Dat proces kost tijd, hoef je geen onderzoek meer naar te doen. Dat meldde het OMT aan het kabinet. Toch hebben we een minister die "Dansen met Jansen" roept, prematuur geldige vaccinatiebewijzen afgeeft, iedereen vertelt dat alles kan en een nieuwe golf start, zelfs op de IC.

Ik hoop oprecht dat de minister aansprakelijk wordt gesteld voor de schade van zijn nepnieuws. Als de jongeren zich bewust waren van de risico's op onder andere long-covid, hadden ze een andere keuze kunnen maken. Een kwart rapporteert drie maanden na besmetting nog klachten. Los daarvan is het verwerpelijk jongeren om te kopen met een direct entreebewijs als ze een vaccin nemen.

Het mooiste voorbeeld zijn de inspanningen van ons postzegeltje om de wereld te redden. Wij zijn hier gestopt met bouwen vanwege een stikstofaffaire. Sluiten kerncentrales, kolencentrales en gaskranen. Zelfs als wij niets meer uitstoten, is de uitstoot vanuit de buurlanden genoeg om hier alle streefwaarden niet meer te halen.

Al stuur je alle boeren van het land en sluit je alle wegen, dan nog halen we het niet. Dat zijn overigens dezelfde boeren die met zwaar materieel stedelingen in veiligheid brengen. Boeren de graag zonnepanelen willen plaatsen, komen erachter dat de ruimte op het stroomnetwerk al vergeven is aan nog te bouwen windmolens. De energietransitie blokkeert op een gebrek aan kabels.

Azië bouwt 600 nieuwe kolencentrales. We de delen dezelfde planeet. Het weer en het klimaat veranderen sowieso, zoals ze voor de industriële revolutie ook al deden. Extreme regenval en smeltwater uit buurlanden is niet meer te voorkomen, we hebben hier ook beter watermanagement nodig. Meer ruimte voor water, en niet meer zo laag mogelijk blijven bouwen.

Het toppunt kwam uit het het OM. Ze lekten drie keer een foto van de kroongetuige, een lijst met 65.000 eigen medewerkers en een lijst met 300 (oud-)medewerkers van een twee jaar afgeperste fruithandel. Ferd Grapperhaus wil dergelijke doxing strafbaar stellen, misschien moet hij beginnen in eigen huis. Hoeveel schadevergoeding is al betaald in deze zaken? Hoeveel extra beveiliging is er?

Pim Fortuyn en Peter R. de Vries wilden niet beveiligd worden, daarmee wordt hun dood in hun eigen schoenen geschoven. RTL Boulevard mocht vluchten terwijl Ridouan Taghi wil ontsnappen uit de EBI. Zijn budget daarvoor bestaat uit tientallen miljoenen, genoeg om Mexicaanse toestanden te betalen. Het is tijd voor een rechtbank in de EBI, en defensie rond de EBI. Dit gaat anders fout.

De nabestaanden van MH17 wachten zeven jaar op de onderste steen. We wachten al 122 dagen op een nieuw kabinet, zeker in deze lijst van crisissen. Slachtoffers van de tien jaar durende toeslagenaffaire kregen te horen dat de oplossing weer is uitgesteld. Het kost een werkweek een kinderopvangtoeslagdossier uit te zoeken en het lukt niet snel genoeg medewerkers te werven.

Hoeveel hulp je van de overheid krijgt, hangt niet meer af van de wet, maar van je nieuwswaarde.