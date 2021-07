In 2018 kwam Paul Rosenmöller, die ooit aan de wieg van het graf van Pim Fortuyn stond zoals Ome Mosterd dat toen zo mooi zei, in opspraak omdat hij als (toenmalig) voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten voor voormalig AFM-akela Merel van Vroonhoven een hoger topsalaris regelde dan de 220.000 die ze al ving. Een jaar later ging Merel ineens de Pabo doen om lerares te worden, nog een jaar later was er plotseling een TASKFORCE om het lerarentekort aan te pakken. Nou is dat tekort aanpakken natuurlijk niet erg, maar wat wel heel gek is: kennelijk zat Rosenmöller daar achter. En Paultje was niet alleen Chef Graaizaken bij de AFM, hij is ook voorzitter van de VO-Raad voor het voortgezet onderwijs (hoofd- en nevenfunctielijstje hierrr). Dat blijkt uit een (deels afgewezen) Wob-verzoek.

Terwijl Rosenmöller bij de AFM met Vroonhoven werkte, voor wie hij in 2018 een hoger salaris regelde, was hij ook als VO-chef in overleg met het ministerie van OCW (in de vorm van de directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs) over haar nieuw te bekleden onderwijspositie, waarin ze een 'ambassadeursrol' moest gaan vervullen tegen het lerarentekort. Het draagvlak voor de 'taskforce' die in 2020 door haar werd voorgesteld, onderzocht ze al sinds 2018. Terwijl ze zich op dat moment omschoolde als pabomeisje, kreeg ze voor een paar uurtjes werk alvast 50.000 euro voor dat onderzoekje. Zowel Vroonhoven als Rosenmöller hadden dus allebei meerdere petten op, waar ze geen van tweeën slechter van werden.

Het lerarentekort is overigens nog niet opgelost.