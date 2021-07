Een of ander kneuzenkliekje genaamd 'Storm 8 Nederland' heeft afgelopen nacht in het oooooost'n een paar zwarte kruizen bij plaatsnaamborden gepleurd - 'Aktie Zwarte Kruis' is kennelijk een internationaal gebbetje dat de grens over is gewaaid. "Des te meer kruizen en foto's we krijgen, des te duidelijker ons signaal naar buiten wordt. Laat Nederland zien dat rechts nog levendiger is dan verwacht wordt! Bescherm je vaderland en strijd mee te tegen links!!!" Een Facebookgroepje met 76 leden wordt aangestuurd door deze dildo die zijn oproepje om kruizen te haken afsluit met 'NATIONALIST NS 88 VALHALLA ODIN WOTAN WODAN RIGHT WING REVOLUTION' en dan weet je het wel qua Stielgranaten in de eigen kont. En dan is er nog een Telegramgroep met 46 gefreiters die vroeger allemaal als laatste werden gekozen met gym. Nou nou poe poe. Hitler-rechts is inderdaad nog levendiger dan verwacht!