Onderweg naar het Stamcafé bezochten we een teststraat alwaar de klunzen-communicatie van ongemeende sorryzeggers Mark & Hugo in de praktijk tot tranentrekkende taferelen leidde. Tranen van het lachen, welteverstaan, want alles gaat mis. In de mailings. In de communicatie. Tussen het kastje en de muur. We roepen het vaker: laat dat vliegen toch zitten (tenzij je Cuba wilt bevrijden met Mia Khalifa), want 2021 is de zomer van de autovakanties. Bijvoorbeeld om niet naar Frankrijk te rijden, want het etatisme (een moeilijk korter woord voor doorgeslagen staatsbemoeienis - red.) van de stokbroodsabbelaars koerst vandaag direct naar een deels verkapte en deels letterlijke vaccinatieverplichting: zorgpersoneel moet verplicht prikken vóór 15 september (anders boete), in de rest van het land is vanaf augustus een coronapaspoort verplicht voor alle dingen die leuk zijn. Zoals stamcafés. Ach ja, Frankrijk was in ons reisgidsje toch altijd al voornamelijk een doorreisland op weg naar betere oorden. Maar laten we 14 juli nog even afwachten: coronadebat Quatorze Juillet! Of zwaaien de Fransen de witte vlag weer eens?

Macron, nagesynchroniseerd in een verstaanbare taal

"Niet verplicht", zeiden ze. Totdat het verplicht is.

Chinese toestanden in Flanklijk

Ook Disneyland niet langer soeverein

Kalmeren met meneer Menno van de SGP