Wat een wonderplaat in de mail. "Is dit wat voor u." EN OF IS DIT WAT VOOR ONS. We weten gewoon niet waar we moeten kijken. De professionaliteit die deze plaat uitstraalt. En dan alle waarheden die erop zijn geboetseerd. WAT? Vergaten we de hoofdletters? DE WAARHEDEN. 'Burgers naaien'. 'Kampioenen zwartlakken'. 'Niet vooruitzien'. Tot straks hoor, wij zijn even genieten met een grote G.