In Engeland heeft een meneer zijn piemel gebroken. Nu zult u, kenner van de literatuur in dezen, zeggen dat dat vaker voorkomt, zeker als de meneer in kwestie in de zogeheten 'missionaris'- of 'doggy style'-positie met zijn eventuele partner aan de gang is. Maar volgens het gezaghebbende medisch tijdschrift de Daily Mail verdient de meneer in Engeland onze bijzondere aandacht omdat hij de eerste persoon is bij wie artsen een verticale knakking der pielemuis hebben vastgesteld (klikken voor technische uitleg en foto's). "We present the first documented case of a vertical penile fracture, confirmed on MRI, sustained by a 40-year-old man during sexual intercourse. The patient reported that his penis buckled against his partner’s perineum. Interestingly, he described a gradual detumescence, with moderate swelling but no ‘popping’ sensation. Moreover, there was no palpable ‘rolling’ sign on examination." Dat kan kennelijk ook nog. U moest tijdens het wippen al bang zijn voor chlamydia, HIV, de syf, nageslacht, corona en een horizontale penisbreuk, maar daar komt nu dus de verticale penisbreuk bij. Veel plezier vanavond/de derde woensdag van de maand.