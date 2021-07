Fritsje Abrahams ook lekker aan het downplayen. Inzetten op die autogordel, een dankbare bliksemafleider. Of niet: het gaat natuurlijk niet om het niet dragen van die gordel, en niemand had het daar dan ook over (zelfs de meeste “rechtse sites” niet); het gaat er om dat dit voor D66 blijkbaar zo’n belangrijk stukje beeldvorming was dat ze er bij de VPRO op aandrongen om dat met wat special effects te fixen.



Is het normaal dat een politica inzage krijgt in een docu waarin ze 3 jaar lang gevolgd wordt? Natuurlijk is dat normaal. Wat niet normaal is, is dat D66 vervolgens allerlei wijziging (en niet slechts reparatie van een paar onjuistheden) eist zodat die documentaire in verkiezingstijd mooi als propaganda-vehikel kan dienen.



Maar goed, het is natuurlijk gewoon de zoveelste rechtse hetze. Of? Ach, Kaag moet kapot maar niet vanwege die documentaire. Wat kapot moet is de NPO en de verderfelijke verwevenheid met Den Haag.