Amsterdam, Johan Cruijff Arena. Ajax. Home van heel veel Denen. Godallemachtig, wat een hoop Denen. Eerst heel Northumbria, Essex, East Anglia, en half Mercia overnemen, en daarna vooral Amsterdam. Alsof ze door de VVD zijn binnengelaten, die Denen. Is daar ook een Denen-wiki van? Ja natuurlijk is daar een wiki van. En die Denen, die kom je dus tegen in de volgende knock-out ronde. Want de Denen hebben Eriksen. Of nee, Eriksen doet niet mee, maar ook weer wel. Eriksen is de twaalfde, dertiende én veertiende man van Denemarken. En daar doe je als Wales maar weinig tegen, ook al heb je 1 iemand met een knotje. Wales eruit. En dat is bale.