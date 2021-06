Wat veel mensen die het niet begrijpen hier! Als je een dip niet kan hebben moet je niet meedoen of de komende weken niet kijken. Misschien maanden of jaren maar lange termijn is prima maar alsnog door niemand te voorspellen. Was er niet morgen of overmorgen weer een put call termijn?

Ik heb stable coins dai, usdc en tether en de dollar is mooi rond 0.84, ook wel leuk al die vluchters die in stable springen, verkoop 9000 euro en even later weer terug kopen en bijna 200 euro winst, is toch leuk spel om zelfs met stable te verdienen. Maar nu is het bal, wilde bij de top , 3 juni, 16k winst eruit halen (door automatiseren, dat is wat meer werk) maar dacht kan morgen wel en boem, weg, dat was een duur avondje uit haha, maar hoort erbij en aan de andere kant ook al zat eruit gevist en achteraf is de dader te gierig of te inhalig.