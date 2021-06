: Die koppeling is wat onwaarschijnlijk, gegeven het feit dat winstbejag op zich geen calvinistische uitvinding is. Als je bedenkt dat overbevolking de echte oorzaak is van de nu wel heel erg snel gaande ecologische teloorgang van onze enige planeet, en hoe de oorspronkelijke arbeidsimmigratie parallel liep aan de verbeterende omstandigheden van de eigen Nederlandse bevolking, is het Wir Schaffen Das van de Lutheraan Angela Merkel wel heel erg wrang. Met het verschil dat Lutheranen het "Bid en Werk" dan blijkbaar wel weten te scheiden.

Breek me de bek niet los trouwens over de Heilige Moederkerk en contraceptie: bijna net zo erg. De barbaarse horden die Europa en ons land nu overwoekeren, zijn niet los te zien van de exploitatie door de elites van het Westen in de thuislanden van al die import. Maar pak dat dan aan, in plaats van de belastingbetaler en eigen bevolking ook nog eens op te laten draaien voor al die maatschappelijke ellende.

Het sturen op seksualiteit, of liever de voortplantingsdrift, is al zo oud als gevestigde religies zelf. Wat dat betreft heeft Mammon zijn kostgangers voor het oprapen. De teloorgang van het naakt recreëren is dan ook niets minder dan een onheilspellende voorbode van erger.

Mocht u zich illusies maken: die 1% is ook in de islamitische bakermatten ruimschoots voorhanden. Religie is het beste piramidespel ooit. Wordt vervolgd.