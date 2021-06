Zoals dat gaat. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar stagediscriminatie. Daaruit blijkt dat jongens veel minder kans maken dan meisjes op een stageplek, en allochtonen minder dan autochtonen. In het persbericht over het onderzoek wordt onderzoeker Mehmet Day genoemd en bij het persbericht staat een plaatje van Mehmet Day als contactpersoon. En wie interviewt NRC Handelsblad? Niet Mehmet Day natuurlijk. Want dat is een man. En een allochtoon (vermoeden wij dan hè, we baseren alles op hoe iemands naam klinkt maar dat doen die onderzoekers ook). Maar wel Iris Andriessen. Een vrouw. En een autochtoon. En vervolgens mag Iris Andriessen zeggen dat discriminatie van jongens niet erg is, want dat zijn jongens, en discriminatie van allochtonen wel, want dat zijn allochtonen. NRC zet nog even 'Kevin' in de kop (terwijl dat dus eigenlijk 'Daphne' moet zijn) en interviewt een meisje met een hoofddoek (terwijl uit het onderzoek juist geen discriminatie van moslimmeisjes blijkt) en klaar is Kees. Oh nee. Niet Kees natuurlijk. Want Kees kreeg geen stageplek. Klaar is Mandy!

conclusies

Verschil man/vrouw: 30/37

Verschil allochtoon/autochtoon: 30/35

Geen gevonden discriminatie moslimmeisjes