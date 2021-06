:

Fase 3 is gewoon afgerond en gepubliceerd. Hier kan je de resultaten vinden: www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2...

Verder wordt je GEEN out of control spike-fabriekje. Want mRNA zal zich heeeeel misschien in uiterst zeldzame gevallen weer terug in het DNA kunnen kopieren - Er is nog nooit een stukje coronavirus in gastheer-DNA aangetroffen dus dit zou een eerste keer zijn - maar zodra dat gebeurt ruimt je afweersysteem de cel op.

Als het wel zo was zouden al die verschijnselen vele, vele, vele malen vaker in besmette mensen moeten voorkomen. Immers, het mRNA-vaccin maakt hetzelfde eiwit als het virus, dat zich repliceert door zijn eigen mRNA op een zelfde wijze in jouw mRNA proces te injecteren.

Met andere woorden, je lult uit je nek.