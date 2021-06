Nu krijgt Maiwand wel vaker bezoek aan huis, maar dit is wel de eerste keer dat we ogenschijnlijk bloed zien vloeien. Nu vooral benieuwd wiens bloed. De bovenstaande video lijkt in ieder geval wel aan te sluiten bij dit bericht in het Leidsch Dagblad. "Bij een woningoverval in Noordwijkerhout is zondagmiddag een 29-jarige man gewond geraakt. De politie heeft zijn huis, dat aan de Rusthof ligt, afgezet met linten vanwege een onderzoek. Veel kon de politie nog niet vertellen over het incident. Alleen dat een verdachte is aangehouden. Over de identiteit en het motief van die persoon is nog niets bekend. Naar verluidt is de woning van Shabir Burhani overvallen. (...) Burhani raakte gewond bij de overval, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis toe. Het is niet bekend hoe hij aan zijn verwondingen is gekomen."

Nu weten we door de wijnstok dat bovenstaande verdachte Mo AA uit Ede met aardig wat politie-inzet is aangehouden bij een shisha lounge. En nu denkt u natuurlijk wat we allemaal denken maar niet durven zeggen: typisch weer zo'n cryptobelegger die de rest een slechte naam geeft. Veel intriges wel, want vorige week nog zaten de twee - net als nog drie keer daar voor - samen op beeld in podcast Halalpraat. En het moet gezegd worden: Mo AA is daar aan tafel wel oprecht de voice of reason die niet mee lijkt te willen in het slachtoffernarratief.

Onze onderzoeksredactie is te druk bezet om te onderzoeken wat de de hele toestand nou precies met Roddelpraat te maken heeft, maar dader Mo AA schrijft dus in het het bijschrijft van zijn inmiddels verwijderde video dat "@roddelpraat jullie hebben mij nu als supporter bij #shabirnlsvijand". Roddelpraat en Maiwand maakten afgelopen dagen een aantal KRITISCHE videos over elkaar, en wellicht is dit Mo AA's manier om publiekelijk en definitief uit Maiwands team te stappen.

Instant update: Maiwand leeft en vertelt Zijn Verhaal na de breek!

Flink bijltje

Is Dit Het Moment Dat Er Iets Knapte???? (05-06-2021)

Past de schoen?

De strijder leeft! Dit is zijn verhaal.