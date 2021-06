Dit is geen wekdienst want u was al langer wakker

Gelijk met het voetbal is het EK Koekwauzen ook weer begonnen vandaag met de onderdelen “Dood aan Nederland” en “We gaan allemaal dood”. In de "Wekdienst" van de Staatsomroep, een beslist niet ideologisch gekleurd overzichtje van wat er vandaag allemaal op het spoorboekje van de agendajournalistiek staat, lezen we dat de mentaal melaatsen van Extinction Conformists weer eens met Rutger Bregman Dagbesteding Reizen (een soort Stichting Zonnebloem maar dan zonder riviertochtjes op de Henry Dunant) naar diverse hoofdstedelijke kruispunten afreizen om daar andere mensen het doorreizen te belemmeren. En dat omdat in Cornwall (dat ligt in een ánder land) wereldleiders bijeen zijn om te praten over dingen waar wereldleiders over praten. Als je ons dat verband kan uitleggen, mag je bellen, Reisleider Rutger. We hebben alvast een orgelaapje bij de redactietelefoon gezet die heel hard met twee bekkens slaat ten teken dat ie echt volkomen begrijpt hoe prangend het is dat de mensheid voor het einde van het decennium uitsterft als de macramé-vrouwtjes, de vegan-vaders en hun doodsbang voor de stikstofdood gemaakte kindertjes Greta, Hennep en Sandaal niet onmiddellijk luidkeels stervende zwaan gaan spelen bij de stoplichten voor de Stopera.

Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de We Gaan Ze Halen-Stockholmsyndromers van de islamitische en asieljuridische persuasie, die eisen dat kalifaatkindertjes en de eenpersoonstenten die ze 'Oum Mamma' noemen vanuit Koerdistaanse kampen naar sociologische speeltuin Nederland worden gehaald, om hier 's werelds grootste sociaal-culinaire smeltpot showcase "De Multiculturele Dwangvoeding: Blijven Aanstampen tot de Antiperistaltiek Aanstonds Is" van wat extra gepeperde ingrediënten met een explosieve score op de schaal van Scoville te voorzien. En dat dan onder de ramen van het CDA-kantoor, alsof die nog niet genoeg schotschriften op hun deur gespijkerd hebben gekregen de afgelopen tijd! Misschien kunnen de gristenfarizeëers wat van die overtollige mondkapjes van hun grootste importeur uitdelen tegen de schreeuwende haatspuug waarmee zo'n repatriëringseis fluimend en schuimend gepaard gaat. En kan de rest van die wegrottende voorraad trouwens niet naar de Palestijnen, want die kun je met cash geld niet vertrouwen dat ze er vreedzaam mee om gaan. Met een smoelbeschermer op is het in ieder geval lastiger spugen op joodse vlaggen en naar abri's.

Enfin. Wij zijn de auto wassen en met het klapkrat naar de Jumbo voor een juichcape. Het is zaterdag en dat is onze manier van vreedzaam voor dood liggen.

Hahaha. Het witte staat ze tot aan de lippen