We hadden altijd al onze bedenkingen bij deze pluiskoeien. Lopen ook gewoon in het Amsterdamse bos, waar we er laatst eentje aaiden om indruk te maken op een meisje, maar daar moesten we dus een week van bij komen. Maar goed, bovenstaand dus op het westelijk deel van het eiland tussen Nijmegen en Lent. Volgens twee bronnen bekend met het dossier maakt de vrouw het inmiddels weer goed. "Of en welke verwondingen ze aan het incident heeft overgehouden, is niet bekend." Maar dit kan er dus blijkbaar gebeuren als je deze borden negeert, waar toch vrij letterlijk staat: "Let op! Kalfjes seizoen! Moeders beschermen hun kalfjes. Houd daarom honden kort aan de lijn en blijf extra op afstand (meer dan 25 meter)." In weerwil van de Geneefse Conventie is de hele kudde van 26 strijders collectief gestraft en naar uiterwaard rond Fort Lent verplaatst. De hele kudde, behalve 1 kalfje dat is vergeten, maar die wordt later nog gevangen volgens de main stream media.

Apex predator