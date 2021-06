:

Laten we zeggen dat, als iemand niet beveiligd wordt, er heel wat meer "moedige" lieden zijn die hem aan zullen vallen / dood zullen schieten.

U zult van mij geen goedkeuring horen, betreffende de dader van die Pakistaanse familie.

Ik weet wel dat de toenmalige coordinator van het actiefonds XminY, Hans van Heijningen van de SP, de daders die Fortuyn taartten, middels een 'subsidiebedrag' 450.- uitbetaalde.

XminY was ook één van de financiers van de Vereniging Milieu Offensief (VMO) waar Volkert van der Graaf toen werkzaam was.

Van Heijningen is later Partijsecretaris van de SP geworden.

Bij andere partijen zou je zeggen de voorzitter.

Links zat dus vuistdiep in die taartaanslag.