Dit is echt heel makkelijk en goedkoop.

Koop de Raspberry Pi zero in de uitvoering met bluetooth en wifi voor €11.

Koop de camera voor €4 op Ali Express.

Stroom krijgt ie via een telefoonoplader. En met die overvolle stekkerdozen van tegenwoordig valt een telefoonoplader meer of minder niet op.

Bestanden opslaan doe je in de cloud vanaf €2 per maand.