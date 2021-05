"Trudi Prins" wordt geen lid van GeenStijl. Jammer zeg. En dat voor een langetijdslezer, althans dat deduceren we uit de linktip van dit laffe anoniempje: de (verkeerd gespelde) naam en het (fake, dus geblurde) mailadres verwijzen naar een roemrucht dossier uit de begindagen van de GeenStijl, waarin de toenmalige antirooktsarina boos was op ons en met rechtszaken dreigde en GeenStijl die reclame handig aanwendde om zichzelf op de spreekwoordelijke kaart te zetten. Met die verworven roem kunnen we zeventien jaar later nog steeds in de daluren op zaterdag wegwerpstukjes over Moto-crashes maken om een site te vullen met een handjevol tikgeiten die óók wel eens met het bord op schoot sport willen kijken. Nou. Daar had “Trudi Prins” tabak van, vannacht om 2 minuten over 4. Als dat topic er niet had gestaan, was er vannacht 1 straallazarus lutser massaal lid geworden van GeenStijl. Zodat we nog heel lang door kunnen gaan in een lange traditie van crashtopics. Over Turkse toestellen. Van Gerda's die buscrashes filmen. Onze eigenste DB7. En natuurlijk de Beroemde Parkshuttle Parkshuffle van 6 december 2005 (never forget). Allemaal op de tocht, omdat "Trudi Prins" niet van MotoGP-crashes houdt, op een kwaaie dronken zondagmorgen om 2 minuten over 4.

Nu je zin, TRUDY?