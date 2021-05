Het ene Koningshuis is het andere niet. Dezelfde rechter die op de stoel van Moeder Aarde ging zitten in de klimaatzaak om Royal Dutch Shell te veroordelen tot een asielaanvraag in Groot-Brittanië, eiste ooit tbs (!) tegen Waxinelichtwerper Erwin Lensink, die op Prinsjesdag in 2010 een halfzachte poging deed om de Gouden Koets met een HEMA-projectiel van de rijbaan te kogelen. Die rechter is Larisa de Loor-Alwin, thans louter Larisa Alwin dus ze is ofwel geëmancipeerd geraakt danwel is haar man op een dag verstandig wakker geworden, en zij werd door HP/De Tijd (destijds nog een weekblad, thans het kerkboekje van dominee Arthur van Amerongen) al eens tot ontoerekeningsvatbaar Uilskuiken van de Week gebombardeerd.

Die tbs kwam er niet want Erwin was wel gek maar niet heel gevaarlijk en zoals HP/De Tijd (waar Erwin overigens reaguurder was) tien jaar terug al optekende: er lopen voetbalhooligans rond die tegels naar de kit keilen en daar met een taakstrafje vanaf komen. Maar goed, dit ging over Shell en het klimaat, niet over de mooi-was-die-tijd dat een op de grond gevallen kaarshouder nog de onschuld van ophef onderstreepte (het was alhier niet eens een Apart Topic maar gewoon een Update:), het gouden doelwit nog levende geschiedenis was en geen omstreden museumstuk uit het slavernijverleden en rechters nog geen megalomane dikastocratie aan het Babelen waren. Hier is een oud filmpje over Greetje Tuindwerg dat opnieuw rond gaat om het topic mee af te breien. Iemand nog een Magnum?