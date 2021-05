Deze 26-jarige bikinidame is de Mexicaanse Andrea Meza en zij is zojuist uitgeroepen tot de mooiste vrouw van het universum. Dat is dus inclusief alles wat we vinden op Mars en alle andere plekken die Elon nog gaat bezoeken. Andrea is software engineer, toerisme-ambassadrice van Chihuahua (de Mexicaanse staat, niet die blaffende cavia), bezit een eigen kledinglijn en pleit ongetwijfeld voor wereldvrede. Onze Nederlandse inzending Denise Speelman strandde al in de eerste ronde, maar Andrea wist zich helemaal naar de kroon te knokken en mag zich nu de 69ste (nice) Miss Universe noemen. Wij verwachten dat zij volgens goede Mexicaanse traditie binnenkort in het huwelijksbootje stapt met een drugslord, maar voor die tijd rest nog één vraag voor de specialisten in de reaguursels: Is dit een terechte winnares?