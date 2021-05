Ja, eerst even over Starship SN15. Want die succesvolle lancering en de EERSTE succesvolle landing op woensdag 5 mei hadden we dus gewoon gemist, en dat terwijl we alle voorgaande bijna-succesvolle landingen live versloegen. Onze welgemeende excuses, maar boven- en onderstaand dus de ongekende aftermovies. De gehele livestream van een kwartier ziet u hier.

Maar goed, dan even over de nieuwe wereldvaluta. Want Elon heeft zich sinds z'n eerste aanval op bitcoin toch wel nog verder ingegraven. Dat leidt vooralsnog tot een verdere dip van de koers. Vorige keer schommelde het rond de$50K, nu rond de $45K, met een dip op $42,7K vanochtend. Maar waar het nog meer toe leidde waren tallozen tweets onder het bovenstaande SpaceX-filmpje, in de strekking van 'best wel vervuilend', omdat Bitcoins vervuiling door de benodigde rekenkracht Elons grootste bezwaar tegen de munt is.

Screens van alle sleuteltweets ziet u na de breek, maar ze komen op het volgende neer. Gister antwoordde hij op een tweet die suggereerde dat Tesla al z'n $1,5 miljard aan bitcoin moet dumpen wegens alle haat die hij krijgt, met: "Indeed". Vervolgens reageerde hij op een draadje dat "obnoxious threads like this make me want to go all in on doge", en stelde daarna dat bitcoin mining juist een heel gecentraliseerd is omdat maar een handvol bedrijven dat massaal doen. En vandaag helderde hij op dat Tesla z'n bitcoins niet verkocht heeft. Kortom, het is weer een achtbaan op de speculatiemarkt.

Nou, dan maar Cardano, die makkers kunnen tenminste echt wat, piekte gister op $2.47 en stond eind april nog op $1.08.

