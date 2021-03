En dan gooien we nu gewoon het vorige topic integraal in de herhaling want wat moet je anders. In augustus eerst die overdreven beschuitbus die 150 meter sprong. Daarna explodeerde SN8 bijna niet tijdens de landing. S9's landing was vervolgens bijna een unaniem belachelijk groot succes. SN10 landde zowaar maar wel een beetje scheef en stond lichtelijk in de hens en explodeerde een aantal minuten later bijna niet. Maar, zoals u weet. Falen bestaat niet, leren wel. Dus alle datasets van vorige landingen zijn inmiddels in SpaxeX' telraam gemieterd. En aangezien het vorige keer dus echt bijna goed ging, hebben we ditmaal hoge verwachtingen! Ff snel Tesla-aandelen kopen dus, want die stijgen na een succesvolle landing (nee we hebben geen idee waar we het over hebben maar voelt aannemelijk).

Update: SN11 geland. Maar niet in 1 stuk.

Update: Video (vooral audio) van de landing van SN11

Dat moeten we nog maar zien

