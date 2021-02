Wat het nou precies is weten we eigenlijk nog steeds niet maar dat hoeft gelukkig ook niet. Bitcoin ging vanmiddag voor het eerst door de $50K per munt. Had ongetwijfeld iets te maken met Musks Twitter-campagne afgelopen weken, Tesla's aanschaf van $1,5 miljard aan Bitcoin, het gerucht dat ook Apple een lading Bitcoins in gaat slaan en het mogelijk als betaalmiddel goed gaat keuren en dat we sowieso in een PARABOLISCHE STIJGING zaten. Enfin, iedereen met BTC op uw naam, van harte! Voor iedereen die nu het gevoel heeft de boot gemist te hebben, ja dat klopt waarschijnlijk wel. Ook met Ethereum, afgelopen week op een recordhoogte van ongeveer $1,8K, bent u misschien ook wat aan de late kant. Dus ja, dan maar negatieve rente betalen over uw spaargeld. Of Cardano, volgens sommigen een Ethereum maar dan beter en nog wel betaalbaar.

