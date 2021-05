Vandaag is het debat over het eindverslag van de formateur. Dit schreef de informateur op 30 april aan de Tweede Kamer: "Ik wil de fractievoorzitters bedanken voor het vertrouwen waarmee zij mij tegemoet zijn getreden en de open wijze waarop wij met elkaar mochten spreken. Die gesprekken konden bij mij echter een gevoel van ongemak niet wegnemen. Ongemak over de gevolgen van uitputtende Kamerdebatten over geschonden vertrouwen in Den Haag voor het vertrouwen van kiezers die hun stem uitbrachten in de hoop dat er geregeerd zou worden om snel uit de crises te raken. Tegelijkertijd constateer ik dat de bereidheid om met de bestaande bestuurscultuur te breken de laatste weken is toegenomen. Geen eenvoudige opgave. Maar alleen met een sterke democratische rechtsorde kunnen fundamentele problemen effectief worden aangepakt, crises het hoofd geboden en burgers en overheid op elkaar vertrouwen. Mijn opdracht heb ik proberen te vervullen vanuit de overtuiging dat de democratische rechtsorde is gebaseerd op vertrouwen en matiging. Wie een andere bestuursstijl predikt, moet daarvan uitgaan."

Dure woorden waar we nooit de stickerprijs voor zouden betalen, want in die krappe twee weken sinds deze geacteerde gewichtigheid van de blauwekragen-JanTerlouw, is de dreigende scheiding tussen Mark Rutte en Sigrid Kaag alweer gelijmd terwijl Wopkius Pilatus een fluistercampagne tegen Omtzigt is begonnen (en de Azijnbode tegen zijn vrouw). Ook vertelden toeslagouders aan een veel te onverschillige Tweede Kamer hoe ze nog steeds kapot gemaakt worden, had Mark Rutte bij Nieuwsuur 0 (zegge: nul) "radicale ideeën" voor bestuurlijke vernieuwingen, 1 leugen over betere rechtstoegang (die de volgende dag al werd ingehaald) en 1 suggestie voor iets dat al bestaat: een Ombudsman, die toevallig de 's anderendaags in de Kamer stond te bedelen om clubjes die zijn rapporten willen lezen.

Voorts lazen we in de Volkskrant vanmorgen dat Ruttes belofte van meer openheid indaalt als een onderste steen, nadat "ingewijden" dinsdagavond tactisch lekten dat PvdA-dinosaurus Tjeenk Willink (die het vooraf armoedig vond als hij gebeld zou worden) de hete brij doorgeeft aan iemand anders uit het Pleistoceen van de Arbeid: Mariëtte Hamer, naar wie Rutte sinds 2010 al niet luistert (zie clipje hierboven). Oftewel: het wordt weer een lange dag vol Ja-maars en Nee-jij-dans, af en toe hinderlijk onderbroken door het kakkineuze diplomaten-Engels van Gaza-gezant Sigrid Al-Qaq. En aan het einde van de formatie is Lodewijk Asscher gereanimeerd* in een ministerspost. Wat je ook hoort prediken in de plenaire zaal vandaag, ga vooral niet uit van een andere bestuurstijl.

LIVESTREAM! Zonder radicale snijshotjes of vernieuwende camerashots maar wel voorzien van snedige ondertweetels (sorry), vanaf iets na kwart over tien na de lees verder.

