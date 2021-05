Aangezien we momenteel toch worden "omgedacht" conform de theorietjes van woke & klimaathysterie wil ik jullie attenderen op het feit dat in het werk van Foucault bij het analyseren van machtstructuren/-relaties het begrip "normaal" erg belangrijk is. Normaal is een vrij modern begrip dat in de 18 of 19e eeuw (staat me niet meer helder voor de geest) op scholen is geintroduceerd om een norm te zetten. Klassen waar men beter dan de norm presteerden kregen de scholiertjes bijvoorbeeld een blauw lintje, die gemiddeld presteerden een geel lintje, en die slecht presteerden een rood lintje. Aan die lintjes waren als ik het me goed herinner ook priveleges verbonden. Op deze wijze vond geinternaliseerde disciplinering plaats. Het mooie aan dit systeem was dat de norm, wederom als ik me goed herinner, geen bepaalde centraal opgelegde standaard was, want als iedereen een blauw lintje krijgt werkt het systeem niet meer. Nee, deze norm was gekoppeld aan het gemiddelde, en werd dus regelmatig (jaarlijks?) bijgesteld waarmee het gemiddelde niveau dus omhoog geschroefd kon worden.

Moraal van dit verhaal? Normaal is niets anders dan een referentiekader op basis van het gemiddelde. Aangezien de hele wokegemeenschap zich met hun theorietjes baseren op de analyses (NB:geen theorien ) van Foucault, zou het helpen als mensen eens snapten wat die gast nou eigenlijk schreef, en wat normaal nou eigenlijk betekent. En ja ik ben me bewust dat dit topic over het weer gaat en niet over racisme. Er zitten wel vergelijkbare misconcepties aan ten grondslag.