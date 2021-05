Wat zo treurig is, is dat de geschiedenis maar ten dele en ook nog eens verdraaid wordt genoemd. Het is eigenlijk bizar dat er nog mensen zijn die het hebben over een einde van de tweede Wereldoorlog alleen dankzij de USSR.

Zonder die USSR was die tweede Wereldoorlog er waarschijnlijk niet gekomen en in ieder geval niet op die schaal. De tweede Wereldoorlog is begonnen door nazi Duitsland èn de USSR.

Even de tijdlijn.

Augustus 1939 het Molotov - Ribbentrop pact.

1 September inval Duitsland in Polen en de USSR doet 2 weken later mee. Waar Duitsland dan voorlopig stopt, lijft de USSR Estland, Letland en Litouwen in en veroverde delen van Finland.

1940: Duitsland bezet groot deel van noord -en west Europa.

April 1941 bezetting Joegoslavië, Griekenland en Albanië.

Al deze veldtochten zijn mede door de USSR gesteund met levering van voedsel en grondstoffen, vooral olie aan nazi Duitsland.

Zomer 1941 inval USSR en pas dan oorlog tussen beide dictaturen.

De USSR hebben vanaf toen inderdaad een groot offer gebracht, vooral zeer veel doden en die gevallenen mag je zeker gedenken. Het rode leger heeft echter ook belangrijke steun gehad van de Amerikanen middels de Land-Lease Act, en niet vergeten vreselijke tactische blunders van Hitler.