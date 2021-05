Unicum dus waarom niet: Elon Musk is te gast bij Saturday Night Live. Dat is een soort GeenStijl: ooit was het legendarisch maar moet een beetje oppassen dat de scherpe kantjes er niet af gaan. Het moet geen Sarah Silverman worden zeg maar. Vandaar deze internationaal ingestoken samenwerking via achttien satellieten die door Musk zelf de ruimte in geschoten zijn en die we via Dogecoin in timeshare lease gehuurd hebben om bovenstaande te kunnen tonen. Om het voor de nachtfappers ook leuk te houden hebben we de noot-vaste naturistendochter van Billy Ray Cyrus ook uitgenodigd en die kan meer dan in visnetpakjes over podia kruipen en lekker dwarse acts bijeen kreunen want ze is van nature tamelijk grappig en excentriek zonder dat het kitscherig wordt. Net als Elon eigenlijk. Mocht je nog / alweer wakker zijn, de stream is open voor allen. Dat is, als de raketten van Musk op hun pootjes landen. Vroege Vogels die liever over de eigen weide turen, kunnen hun zaterdagnacht afsluiten / zondagmorgen beginnen met piekeren over de motieven achter deze fluistercampagne over Pieter Omtzigt. En zo hebben we tech, muziek & politiek op dit onzalige uur toch maar weer mooi in 1 topic gesketched. Nu jij weer.

Musk zal braaf zijn zegt ie in de trailer