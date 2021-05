:

Nou, van wat ik van prof Pim heb gezien kreeg ik niet de indruk dat hij "gematigder" was. Hij was wel gevatter en handiger dan Baudet en een tandje minder op de islam gericht dan Geert. Maar de mensen hebben in het algemeen de neiging om vermoorde/dode politici mooier te maken dan ze waren. Kennedy was een grote windbuil maar kreeg nooit de kans het te bewijzen. Olof Palme leek me gewoon een socialistische lul. Dominee King was een nette vent maar ook niet meer dan dat.