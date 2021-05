Nieuwe ontwikkelingen in de zaak rond Tim, de barista die koffietjes ging maken op het Malieveld en toen ruzie kreeg met een hondje. Volgens het OM liep Tim zwaaiend met een startkabel richting agenten: "Aan die startkabel was een fietsstandaard bevestigd waarvan het uiteinde geslepen was." En wie of wat schetst nou ineens onze verbazing: "Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de startkabel en de fietsenstandaard los van elkaar op het Malieveld lagen en dat agenten ze hadden opgeraapt en in een tas gedaan. Toen de standaard daar uit viel, zag een agent dat een stuk tape aan de startkabel hing en heeft hij kabel en standaard aan elkaar gebonden. In het dossier staat dat hij dat daarna 'abusievelijk' is vergeten te melden. Het is niet gezegd dat standaard en kabel al niet vóór de rellen aan elkaar vast zaten, maar Tim ontkent dat. Verder onderzoek van de politie lijkt er nu ook op te wijzen dat de fietsenstandaard door iemand anders als los voorwerp is gegooid." Ja hoor. Wij het nog opnemen voor die agent. Een agent die een startkabel en een geslepen fietsenstandaard aan elkaar tapet, dat 'abusievelijk' vergeet te melden, maar dat 'wapen' wél aan de media voert als 'bewijsmateriaal' en op die manier ook laat behandelen in de rechtszaak. Daar klopt dus geen zak van. Als Tim zich niet 'dreigend' had opgesteld zou je bijna een koffietje met 'm drinken. Straks gaan ze ons nog vertellen dat hij ook niet 'jullie gaan allemaal dood kankerlijers' heeft geroepen.