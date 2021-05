Beste redactie van GeenStijl,

Ik ben niet iemand die snel reageert, maar nu zit mij iets behoorlijk dwars. En als bekender wordt dat we 7,50 moeten gaan betalen voor toegangstesten (zie bijgesloten nieuwsbericht van de NOS), velen reeds gevaccineerde personen met mij. Het gaat over de wet die in de maak is aangaande de testmaatschappij.

Inmiddels anderhalf jaar zit ik vanwege COPD en mijnleeftijd, 65+, thuis opgesloten. De enige die ik zie, is mijn dochter en dat zonder knuffels en keurig op afstand. Mijn andere 2 kinderen en hun kleinkinderen heb ik al bijna 2 jaar niet gezien, want die wonen in het buitenland.

Boodschappen online, bloemen en planten online, etc. en af en toe een rondje door mijn woonblok, wat inmiddels behoorlijk gaat vervelen. Ik heb lang nagedacht of ik me wil laten vaccineren, want onbekend, etc. Maar, was mijn uiteindelijke gedachte: als je je kleinkinderen wil zien en weer eens naar een winkel of dierentuin wil, is het de enige oplossing.

Dacht ik... Afgelopen vrijdag heb ik mijn eerste shot Pfizer gehad, het kostte me een hoop stress en zenuwen, maar goed, dan was ik eindelijk vrij, dacht ik. Nu blijkt dus eigenlijk dat die prik geen moer uitmaakt, je moet blijven testen met die staventroep in je neus, want zo redeneert men (RIVM, ja dezelfde die zeiden dat dit virus nooit naar Nederland zou komen), het is nog niet duidelijk of reeds gevaccineerde personen het virus alsnog kunnen overdragen.

Crap natuurlijk, want kijk eens naar Israël en UK, daar is alles alweer open zonder idioot gedoe met testen als je al gevaccineerd bent. Ik vind het een zeer trieste ontwikkeling dat ik nu, als die wet er doorkomt, 7,50 per test moet gaan betalen, terwijl ik die prik heb gehad, en dat alleen omdat er een deal is gesloten met die testontwikkelaars, een deal van nota bene 1 miljard, wat niet eens goed is aanbesteed als ik de berichtgeving moet geloven.

Stop met die idioterie en GA PRIKKEN!!!!!!

Ik zou het waarderen als jullie hier aandacht aan willen besteden.

Knalrode Lippenstift

Bij dezen! - red.