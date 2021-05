De colltruidragers bij Apple voeren al jaren een dictatoriaal bewind over alle iPhones. De techreus bepaalt wat u als gebruiker wel en niet mag zien en lezen. Een blootplaatje zien? Niet in een iOS-app. Over Covid-19 schrijven in een app met opiniestukken? Verboten! Het is alsof de maker van uw magnetron bepaalt welke maaltijd u wel en niet mag opwarmen en app-makers zijn het zat. Niet alleen Apple's censuurmachine, maar ook de achterlijke tarieven die Cook & Co rekenen. Bedrijven dragen tot dertig procent van hun inkomsten van in-app aankopen af aan Apple en dat kan bij games als Fortnite in de honderden miljoenen dollars lopen. Een poging om Apple's app-belasting te omzeilen door Fortnite-maker Epic Games resulteerde in een verwijdering uit de App Store en daarom treffen beide partijen elkaar nu in een Amerikaanse rechtszaal. Verliest Apple deze zaak, die waarschijnlijk weken gaat duren, dan is het hek van de dam en zal iedere app voortaan zijn eigen betaalsysteem opzetten. Jammer voor ze, maar we hebben geen medelijden met de puriteinse thought controllers met bijna 200 miljard dollar aan cash reserves. Winnen de Jobs-apostelen dan is hun dictatuur nog niet veilig, want Epic Games diende ook bij de Europese Commissie een klacht in en daar zijn ze niet zo van de tehc-monopolies. Vrijdag incasseerde Apple al de eerste Europese klap doordat Europa oordeelt dat het bedrijf de eigen dienst Apple Music oneerlijk voortrekt ten opzichte van concurrenten zoals Spotify. Daar hangt nu nog geen straf aan (het fruitmonster mag nog een verweer indienen) maar het toont wel de kritische houding van de EC jegens de huidige App Store en dat stemt Epic Games ongetwijfeld hoopvol. Gezien onze eigen ervaringen met de App Store mag het geen verrassing zijn welke kant wij kiezen in deze kwestie. Epic Games, go for the kill!