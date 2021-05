"De nieuwe hoofdredacteur vindt dat hij zich niet met mooie beloftes, maar met daden moet bewijzen. ‘Zeker als witte man van middelbare leeftijd, zoals ik, klinkt elke zin over diversiteit als een holle frase. Maar als er een manier is waarop we onze naam als grootste podcasthuis van Nederland kunnen verspelen, dan is het door er geen aandacht te schenken. En dat gaat dan niet alleen over diversiteit in culturele achtergrond, maar ook over geografische spreiding van de makers of de leeftijden. Ik wil podcasts maken voor mijn kinderen en voor mijn ouders.’ "

Kortom gewoon in elke zin over diversiteit lullen want dat doet de kachel branden. Denkt men.