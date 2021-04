Tijdens hun eerste treffen eind oktober beëindigde de ridder die Reinier heet de Birmese Python per rear naked choke. Ditmaal velde de jury het eindoordeel, maar dat mag de pret niet drukken. Want ditmaal vochten beide heren een gewichtsklasse hoger (in oktober was het tot 93 kilo, nu tot 102 kilo), en liet Reinier zien dat hij het zelfs op dit gewicht gewoon 5 rondes 5 minuten lang vol kan houden. Dat is ons ook wel eens gelukt, maar dan in een gouden kooi zonder publiek. En dat terwijl hij vorige week pas te horen kreeg dat hij zou vechten, omdat Nsangs vorige tegenstander corona had. "In een paar dagen komt er een hoop op je af. Het was echt een race om in de kooi te komen. Normaliter heb je meer tijd om je mentaal voor te bereiden."

Het gevecht speelde zich grotendeels op de grond af, en daar excelleert de BJJ black belt. "Ik heb laten zien dat ik vijf rondes kan vechten, dat was voor het eerst. En ik ben blij dat ik de naam Aung La N Sang hierna nooit meer hoef te horen. Ik heb nu twee belts. Deze partij voelde ook al minder spannend aan dan de vorige. Bij het eerste gevecht met N Sang zat er veel meer druk achter. Ik probeer steeds een volgende uitdaging te zoeken, om mezelf verder te ontwikkelen." Doodzieke strijder. Kort post fight-fragmentje, na de breek.