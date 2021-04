Anthony Hopkins is de keizer van het witte scherm. Bracht ons een eeuwigheid geleden al een fantastische Hannibal Lecter en kroop recenter in de huid van Freddy Heineken. Met zijn 83 jaar vuistdiep in de coronarisicogroep, maar vannacht bleek hij nog springlevend, want hij won de Oscar voor beste acteur voor zijn rol in The Father. In één van de hoofdkwartieren van de diversiteitspolitie weet deze oude witte man toch zijn tweede beeldje uit zijn carrière binnen te slepen. Niet dat hij erg onder de indruk was, want hij bleef niet wakker om in Londen de bekendmaking af te wachten. De woedende wokewind lijkt afgezwakt in Oscarland, want ook het beeldje voor beste actrice ging naar een witte vrouw (Frances McDormand). Het kan aan het gebrek aan opties liggen, want het afgelopen jaar verschenen vrijwel geen films vanwege dichte bioscopen. Dat verklaart waarom grote winnaar Nomadland nog minder boeit dan een twaalf uur durende documentaire over opdrogende verf. Al wist de film met een Aziatische vrouw als regisseur de diversiteitsscore toch nog iets op te krikken. De woke-redding voor een prijzenfeestje dat er ieder jaar minder toe doet.

Hopkins is wakker en doet bedankje