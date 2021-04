Ja het zit dus als volgt. Jessica Ann Smith (volledige foto hier) uit Devon, Engeland, is helemaal geen 20 en ook geen 21. Dat beweerde ze alleen maar op profielen waarmee ze dacht met meisjes van 14 te praten en af te spreken, en zelfs aanmoedigde dat een 12-jarige vriendin van een 14-jarige mee zou komen. Maar die meisjes waren dus net zo min 14 als dat Jessica Ann Smith 21 is, ze is in werkelijkheid namelijk 41. De meisjes van 14 waren pedojagers en gister werd ze veroordeeld tot twee jaar en tien maanden in 't gevang. Aanklaagster Ms McCarthy over de getuigenissen van de pedojagers: "When people behind the profile arrived they saw a person dressed as a male peering through a hedge." L O L .