Mijn vriendin zat op de tribune de tegenstander uit te schelden met de meest vreselijke ziektes en over terug naar eigen land enzo, en ik (coach) heb per ongeluk een oogkas verbrijzeld van een 12 jarige jongen door hem op te vangen met mijn elleboog toen hij als een gek kwam aanrennen om de bal in te gooien. En nu bier!