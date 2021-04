: Leeuwarden hoort bij friesland als nat bij regen. Niemand houd je tegen om je boeltje te pakken en je vleugels uit te slaan. Genoeg leuke plekken te vinden in Nederland. Blijf voorlopig even weg uit sommige plekken in limburg en zeeland want dan raak je van de regen in de drup en vermijdt Lunteren eo want dan gaat get van kwaad tot erger.

Ben je links georienteerd kies dan voor een universiteitsstad waar de stem van de lokale bevolking al jarenlang wordt ondergesneeuwd door 18 jarige 'know it alls' met stemrecht (studenten)'. Zit je aan de rechterkant van het politieke spectrum kies dan voor een regio waar mannen nog mannen zijn en vrouwen uiteindelijk de broek aan hebben, (omgeving) Rotterdam is wel een goeie en mocht je alleen voor de gezelligheid gaan dan kies maar een stad in brabant (alles behalve Tilburg, zie studentenstad) of één van de kleinere parels zoals bv Weert (is dan wel weer Limburg).