8000 besmettingen per dag, dat is per dag 0,046% van de bevolking. En daar wilt u het hele land voor op slot gooien? Houdt u in de gaten dat van die 0,046% slechts 5% ziek genoeg wordt om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Dat is 0,0023% van onze bevolking.

Mijn insteek is juist dat ze in Frankrijk compleet overbodige paniek laten zien. Ben blij dat ze in Nederland tenminste een beetje reëel beginnen te worden.