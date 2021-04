De dertigjarige wannabe-jihadist uit Zutphen die onlangs door een DSI-eenheid uit zijn kalifaatgrot werd getrokken wegens het dreigen met aanslagen en het oproepen tot aanslagen wordt in afwachting van zijn proces vrijgelaten - hij is erg 'geschrokken van de ophef'.

Einde.

(En in ander nieuws. "De politie heeft dinsdag in een stacaravan van het asielzoekerscentrum in het Friese Sint Annaparochie een 43-jarige Syriër aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij van 2011 tot 2016 betrokken is geweest bij terroristische acties van IS en andere strijdgroepen in Syrië en Irak. De man verblijft sinds eind 2019 in Nederland.")