De Nachthap.

Vanavond 3e Paasdag heb ik voor m'n moeder lamscarré gemaakt. Dit keer met worteltjes met dragon en Deense roomboter en aardappelgratin. Jammer dat er nog geen asperges zijn.

Ze komt elke week langs voor een copieus maaltje, maar dit is wel heel erg lekker en chique en wil ik jullie niet onthouden. Het was de 18e keer denk ik dat ik zo lamscarré gemaakt heb, en ze waren allemaal top, dus hierbij het fail-proof recept:

Koop een lamscarré van 8 ribjes groot, dat is de standaard maat, echter deze mag niet zwaarder wegen dan ongeveer 400 gram, anders is het te oud lam en dus sterk van smaak en minder mals. Ik ga altijd voor deze, hoewel wat duurder dan bij de groothandel, maar gemak dient de mens: www.ah.nl/producten/product/wi222550/...

Gooi de gevacumeerde lamscarré 's middags uit de koeling op het aanrecht. Zo komt ie alvast op een kerntemperatuur van rond 20 graden. Een uur voor bereiding in de oven leggen en 1 minuut op voorverwarmen zetten voor nog wat extra warmte. Een kwartier voor het bakken uit het vacuum halen, droogdeppen, en ruim zouten rondom. Dan de oven voorverwarmen op 250 graden en het hoge rekje erin. De pan redelijk heet maken en rondom goudbruin bakken in gele olijfolie. Pan van het vuur af zetten en het lam in een ovenvast item doen en 5 minuten bakken in de oven met de ribjes naar boven. Omdat deze de pan niet raken met het aanbakken. Doe in de olie in de afkoelende bakpan tijm, rozemarijn en verse basilicum. Na de piep van de oven de borden 3 minuten onder het rekje voorverwarmen in de resthitte en het lam laten rusten. Maak de kruidenolie in de pan nog even voorzichtig warm, en giet over het lam. Snijd de carré doormidden, zodat ieder een stuk van 4 ribjes heeft. Snijd bij het eten op het bord per ribje af, te beginnen met de buitenkant, zo is elk stukje rosé, want het gaart nog wat door. Pak het ribje vast en sop het in de kruidenolie. Wow, die smaak en die malsheid, het smelt in de mond!

Eet Smakelijk!