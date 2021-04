Konden we lachen om die nieuwe stad van JA21, maar de gemeente Zuidplas plant gewoon echt een nieuw dorp. Als wij het voor het zeggen zouden hebben, wordt het een roze enclave met een eigen F1-circuit, jachthaven en ruimtevaartcentrum, maar helaas is het woord aan de bestuurders van Zuidplas, dus komen er achtduizend "voor iedere portemonnee betaalbare en toegankelijke woningen, met één been in het landschap en met de voorzieningen en werkgelegenheid van de steden naast de deur". Saai! Gelukkig is er één onderdeel waar we ons wel tegenaan kunnen bemoeien: de naam. Nu kunnen we gaan voor Verdrinkedam, aangezien de locatie één van de laagste plekken van Nederland is, tussen twee rivieren ligt en zelfs het Ruimtelijk Planbureau in Den Haag in 2007 de polder al bestempelde als een ongunstige plek voor investeringen. Of Boerendom, als historische verwijzing naar de agrariërs die er nu wonen en werken en waarvoor de gemeente grondonteigening als optie ziet. Of wordt het toch gewoon Nieuwdorp, omdat alle creativiteit in dergelijke prijsvragen terzijde wordt geschoven ten behoefte van de saaiste optie everooit. Enfin, u weet het toch beter, dus laat de beste suggesties achter in de reaguursels.