Eerlijk is eerlijk, Space Jam 1 is een vrij matige film, maar van alle vrij matige films is Space Jam wel onze favoriete vrij matige film. Zoals Apocalypse Now onze favoriete film van de goede films is, Showgirls onze favoriete slechte film is van de slechte films die zonder knipoog slecht zijn en al die Sharknado-crackbusters onze favoriete slechte films zijn van de films die ironisch slecht zijn. Enfin, Space Jam 2 voorspelt net als z'n voorganger een vrij matige film te zijn dus we zijn zeer benieuwd of dit de allerleukste vrij matige film ooit wordt. Hoofdrollen zijn er voor LeBron James, bij afwezigheid van Kobe Bryant, alsook voor Bugs Bunny, Daffy Duck en Tweety, maar wat lullen we nou we kijken alleen maar voor Lola Bunny. Kennisgeven van uw favoriete vrij matige film mag in de comments. WAT IS DE BESTE VRIJ MATIGE FILM OOIT?