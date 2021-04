Over de fameuze foto van het A4'tje hoor ik in mijn omgeving mensen zeggen dat dit kwam omdat ze op stel en sprong weg moest. Het punt is dat ze zichzelf in zo'n positie brengt. In afwachting van testuitslag en geen rekening houdend met mensen om haar heen, inclusief chauffeur. Ze zal het niet expres doen, maar laconiek en gemakkelijk is het wel.