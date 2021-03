Nu weer van de houtstook naar de echte wereld. Waarom verkoopt Israël killer-drones aan het islamitische Azerbijdjan om het Christelijke Armenië in de pan te hakken? Zie Forbes.com: “The fighting that flared up Sept. 27 is the deadliest in that region since 1994. Among other weapons, Azerbaijan has used its drones in combat.

In recent years, Baku acquired Israeli-built Harop loitering munitions, also known as ‘suicide’ or ‘kamikaze’ drones, designed primarily for destroying enemy radars as part of suppression of enemy air defenses (SEAD) operations. ”