We weten eigenlijk allang niet meer waarom we het elke keer weer mooi genoeg voor een topic vinden. En dat terwijl we het zelf nog geen kwartier zouden kunnen spelen zonder in een psychose te vervallen. En zo uitzinnig mooi is het spel ook weer niet, en er iets niets baanbrekend aan de gameplay. Misschien heeft het iets te maken met onze destructieve liefdesrelatie met Alex Jones. Misschien is het die fenomenale soundtrack (na de breek LIVE) die gewoon exact is wat je wilt horen als je de hell itself binnenvalt omdat je hier nu eenmaal zin in hebt. Enfin, de westerse cultuur is weer een erfstuk rijker.

Alex Jones als Slayer - "Destroy the child, corrupt them all"

Voor de voyeurs: de gehele gameplay

De soundtrack LIVE

Nog meer Jones

Het verhaal