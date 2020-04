"Forget about the future. To suffer is to be present" - een alleraardigst klinkende vrouw over de intercom.

We hebben een hoop meegemaakt hoor, maar een echte psychose was ons nog niet eerder gegeven. Hoogste tijd dus. Gaan we verder niet al teveel woorden aan vuil maken, behalve dat we na 15 minuten gameplay kijken al even naar het plafond moeten staren, laat staan als we het zouden spelen. Zoals we ooit ergens in de reviews van Doom 2016 lazen, "In Dark Souls you are trapped in a room with demons, in DOOM demons are trapped in a room with you." Na de breek: 28 minuten ondoenlijke gameplay, de prijswinnende metal soundtrack LIVE omdat demonen in tweeën zagen op riffs van een downtuned 8-snarige gitaar gewoon klopt, uiteraard Alex Jones als slayer en de verhaallijn in 1 plaatje. Naar de kerk gaan we volgende week wel weer.

Alle Glory Kills

Zomaar 28 minuten gameplay

De uitmuntende soundtrack - Live (2016)

"Destroy the child, corrupt them all"

"JUSTIN BIEBER!!!"

Het verhaal